СМИ: атака дронов может обойтись Саудовской Аравии в $300 миллиардов

Американская деловая газета Wall Street Journal оценила в 300 миллиардов долларов возможные потери национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за атаки дронов.

Колоссальная сумма возможного ущерба объясняется тем, что на фоне негативных новостей Saudi Aramco придется отложить первичное публичное размещение своих акций (IPO), либо провести его в менее выгодной обстановке.

В частности, наследный принц Мухаммед бин Салман и его финансовые советники надеялись, что компания будет оценена в два триллиона долларов, однако теперь участники рынка скорее будут склонны прислушаться к мнению скептиков, которые называли существенно меньшую сумму — полтора триллиона. Таким образом, ущерб от действий нападавших может исчисляться несколькими сотнями миллиардов долларов.

По расчетам издания, потери Saudi Aramco не смогут полностью компенсировать даже взлетевшие в одночасье цены на нефть. Кроме того, потенциальных инвесторов смущает, что Саудовская Аравия не готова полностью обезопасить себя от новых атак на объекты нефтяной инфраструктуры, а значит гарантировать бесперебойные поставки.

Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. В результате пострадали крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс возле города Абкаик и нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена. В Иране все обвинения отвергли.



Как сообщал «Ридус», новость об атаке беспилотников вызвала серьезный рост цен на нефть (около 15%), поскольку королевство более чем в два раза сократило добычу — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. В Эр-Рияде намерены восстановить добычу как можно быстрее, однако на деле восстановление может занять несколько недель.

