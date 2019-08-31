Полиция в Гонконге применила против демонстрантов водометы с цветной водой

Полиция в Гонконге применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы с цветной водой, сообщается в микроблоге ведомства Twitter.

Полицейские отмечают, что перед этим тщетно напоминали протестующим о том, что сегодняшняя акция не разрешена.

В полиции подчеркнули, что цветная вода необходима, чтобы «отметить» митингующих для дальнейшего задержания, сообщает портал HKFP.



Несмотря на запрет, многие люди все равно вышли на улицы, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», впервые с начала массовых протестов в Гонконге полиция запретила проведение митинга и демонстрации, запланированных на субботу, 31 августа.

В прошедшие выходные для разгона демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части Гонконга полиция была вынуждена впервые применить огнестрельное оружие.

Ранее против митингующих полиция впервые применила водометы. Кроме того, демонстрантов разгоняли слезоточивым газом.

Вечером в пятницу, 23 августа, десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в живую цепь по всему городу в знак протеста против законопроекта, разрешающего экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. 18 августа, по данным организаторов, в массовой антиправительственной акции в Гонконге приняли участие около 1,7 миллиона человек.

В начале позапрошлой недели международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».