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Полиция Гонконга впервые на акциях протеста применила водяные пушки

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Полиция в Гонконге применила водяные пушки, пишет газета The South China Morning Post.

Издание отмечает, что это про изошло в первые с начала антиправительственных протестов.

Газета также сообщает, что стражи порядка применили водометы для расчистки улиц от баррикад, а не против демонстрантов.

Ранее против митингующих в воскресенье полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщал «Ридус», в субботу против демонстрантов в Гонконге также применяли слезоточивый газ.

Вечером в пятницу, 23 августа, десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в живую цепь по всему городу в знак протеста против законопроекта, разрешающего экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая.

В прошлое воскресенье, 18 августа, по данным организаторов, в массовой антиправительственной акции в Гонконге приняли участие около 1,7 миллиона человек.

В начале прошлой недели международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».

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Из колонии под Ростовом сбежал осужденный за убийство

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный.

В связи с этим в отношении должностных лиц колонии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время следствие устанавливает, кто конкретно виноват в том, что заключенный сумел совершить побег, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Сбежавший из колонии Александр Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ФСИН России.

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