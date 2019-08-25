Полиция Гонконга впервые на акциях протеста применила водяные пушки

Полиция в Гонконге применила водяные пушки, пишет газета The South China Morning Post.

Издание отмечает, что это про изошло в первые с начала антиправительственных протестов.

Газета также сообщает, что стражи порядка применили водометы для расчистки улиц от баррикад, а не против демонстрантов.

Ранее против митингующих в воскресенье полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщал «Ридус», в субботу против демонстрантов в Гонконге также применяли слезоточивый газ.

Вечером в пятницу, 23 августа, десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в живую цепь по всему городу в знак протеста против законопроекта, разрешающего экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая.

В прошлое воскресенье, 18 августа, по данным организаторов, в массовой антиправительственной акции в Гонконге приняли участие около 1,7 миллиона человек.

В начале прошлой недели международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».