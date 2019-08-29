Полиция Гонконга впервые запретила массовые протесты

Впервые с начала массовых протестов в Гонконге полиция запретила проведение митинга и демонстрации, запланированных на субботу, 31 августа, пишет газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что заявители протестной акции получили письмо на пяти страницах, в котором говорится, что с июня в городе прошло 22 уличные акции.

По словам полиции, участники демонстраций прибегают к насилию, поджигают и портят государственное имущество.

В ответе правоохранителей также сообщается, что в результате массовых протестов пострадало много демонстрантов, полицейских и случайных прохожих. Полиция решила запретить очередную акцию ради защиты общественного порядка и безопасности.

Между тем пользователи выкладывают в соцсетях видео с появившейся в городе военной техникой. Дело в том, что запрет демонстрации совпал с ротацией военного гарнизона в Гонконге.



Как сообщал «Ридус», в прошедшие выходные для разгона демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части Гонконга полиция была вынуждена впервые применить огнестрельное оружие.



Ранее против митингующих полиция применила слезоточивый газ.



Вечером в пятницу, 23 августа, десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в живую цепь по всему городу в знак протеста против законопроекта, разрешающего экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая.

18 августа, по данным организаторов, в массовой антиправительственной акции в Гонконге приняли участие около 1,7 миллиона человек.

В начале позапрошлой недели международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».