Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

В Гонконге во время очередной массовой акции протеста полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, пишет газета South China Morning Post.

По данным издания, в районе Нгаутхаукок активисты кидали в полицейских различные предметы.

В субботу, 24 августа, в Гонконге в округе Куньтхон проходит согласованный с властями марш, в котором принимает участие несколько тысяч человек.

Демонстранты, как отмечает издание, требуют полного отказа от законопроекта об экстрадиции, а также объяснений по поводу установки в Гонконге «умных» фонарных столбов.

Власти автономии ранее заявляли, что эти столбы собирают информацию о дорожном движении, погодных условиях и качестве воздуха. Однако некоторые жители города убеждены, что они предназначены для слежки.

В частности, демонстранты сегодня повалили один из таких столбов при помощи циркулярной пилы.

Вечером в пятницу, 23 августа, десятки тысяч жителей Гонконга выстроились в живую цепь по всему городу в знак протеста против законопроекта, разрешающего экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая.

В прошлое воскресенье, 18 августа, по данным организаторов, в массовой антиправительственной акции в Гонконге приняли участие около 1,7 миллиона человек.

В начале прошлой недели, как сообщал «Ридус», международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».