На митинге в Гонконге собралось около 1,7 млн человек

В массовой антиправительственной акции в Гонконге в воскресенье, 18 августа, приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил журналистам представитель движения «Гражданский фронт за права человека» Джимми Шам.

Демонстранты начали собираться в парке Виктория в начале дня. Полиция только дала разрешение на митинг, отказав в заявках на шествие. Однако толпа продолжала расти, протестующие наводнили улицы поблизости, пишет газета South China Morning Post.

После 16:00 (11:00 мск) демонстранты добрались до центра и заняли часть улицы Глостер-роуд. Через час, когда большинство протестующих покинули точку сбора, многие еще пытались попасть в парк. С наступлением ночи тысячи людей продолжили маршировать по улицам Гонконга.

Полиция пока не сообщила о численности участников акции.

В начале недели, как сообщал «Ридус», международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции.

Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».