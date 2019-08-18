На митинге в Гонконге собралось около 1,7 млн человек
- 18 августа 2019, 20:40
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В массовой антиправительственной акции в Гонконге в воскресенье, 18 августа, приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил журналистам представитель движения «Гражданский фронт за права человека» Джимми Шам.
Демонстранты начали собираться в парке Виктория в начале дня. Полиция только дала разрешение на митинг, отказав в заявках на шествие. Однако толпа продолжала расти, протестующие наводнили улицы поблизости, пишет газета South China Morning Post.
После 16:00 (11:00 мск) демонстранты добрались до центра и заняли часть улицы Глостер-роуд. Через час, когда большинство протестующих покинули точку сбора, многие еще пытались попасть в парк. С наступлением ночи тысячи людей продолжили маршировать по улицам Гонконга.
Полиция пока не сообщила о численности участников акции.
В начале недели, как сообщал «Ридус», международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы. Мера была принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста. По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.
Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции.
Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.
Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».
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