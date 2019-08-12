Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых акций протеста

Международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы в понедельник, 12 августа, сообщает Associated Press.

Мера принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста.

По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.

В результате было принято решение о полной приостановке регистрации на рейсы.



Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершена.

Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции.

Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.

Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».