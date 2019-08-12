Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за массовых акций протеста
- 12 августа 2019, 13:07
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, отменил все рейсы в понедельник, 12 августа, сообщает Associated Press.
Мера принята из-за того, что в главном терминале собрались несколько тысяч участников акций протеста.
По данным пресс-службы воздушной гавани, демонстрация протеста «серьезно подорвала» работу аэропорта.
В результате было принято решение о полной приостановке регистрации на рейсы.
Аэропорт продолжит обслуживать только те рейсы, регистрация на которые уже завершена.
Напомним, более двух месяцев в Гонконге происходят массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции.
Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов его преемника.
Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».
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