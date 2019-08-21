Трамп согласился пригласить Россию на саммит G7

Американский телеканал CNN сообщил о том, что президент Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит стран «Большой семерки» в 2020 году в США.

«Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Трамп и Макрон договорились во вторник по телефону, что они хотят пригласить Россию на G7 в следующем году. Ожидается, что Трамп обсудит эту тему с другими мировыми лидерами в эти выходные на G7», — сообщает CNN.



Сорок пятый саммит стран «Большой семерки» пройдет 24—26 августа 2019 года во французском городе Биарриц. Точные дата и место проведения следующего саммита в 2020 году пока неизвестны.



Накануне выяснилось, что Трамп по-прежнему поддерживает идею возврата России в «Большую восьмерку» и возобновления работы группы ведущих стран в прежнем формате. Об этом американский лидер заявил 20 августа на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. «Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав, чем если ее там не будет», — сказал Трамп. Он также предположил, что причиной исключения России из «Большой восьмерки» при Бараке Обаме стала обида на российского лидера Владимира Путина, который «перехитрил» Обаму.

Как сообщал «Ридус», на прошлой встрече лидеров G7 в Канаде в июне 2018 года и прямо перед ней Трамп настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но тогда поддержал это предложение только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. После саммита президент США раскрыл содержание конфиденциальных переговоров, заявив, что примерно четверть всего времени участники «Большой семерки» обсуждали Россию.

В Москве на сигналы из Вашингтона все это время реагировали очень сдержанно, указывая на то, что «для обсуждения международных проблем существует другой формат — „Большая двадцатка“», который в Кремле оценивают позитивно.

Напомним, в настоящее время в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. «Большая семерка» не является международной организацией, не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, а ее решения не имеют обязательной силы. Тем не менее благодаря составу участников G7 фактически является одним из самых престижных и влиятельных международных политических клубов на земле.

