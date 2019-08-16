Пилот аварийно севшего A321 отказался считать себя героем

Первый пилот совершившего успешную аварийную посадку самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов отказался считать себя героем.



«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — заявил Юсупов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Все выполняли согласно инструкции. У нас есть тренажер, на котором мы периодически отрабатываем штатные и аварийные подобные ситуации, поэтому морально и профессионально были к этому готовы. У нас в Екатеринбурге имеется своя школа подготовки летного состава — я думаю, благодаря ей, благодаря этим навыкам нам удалось успешно, без серьезных повреждений для пассажиров посадить самолет», — добавил он.

Накануне вечером видеоагентство Ruptly опубликовало запись пресс-подхода представителя «Уральских авиалиний» и всего экипажа A321, включая командира воздушного судна Дамира Юсупова. Отвечая на вопросы журналистов, пилот отметил, что принял решение садиться на кукурузное поле после того, как осознал невозможность возвращения в аэропорт вылета из-за отказа обоих двигателей. Также он подтвердил, что жесткая посадка без шасси была его личным решением.



«Мы планировали вернуться. Решение менялось несколько раз. Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ, принять решение правильное, рассчитать все, но, как оказалось потом, времени было вообще мало. Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопасней для посадки», — заявил Юсупов, отметив, что от взлета до аварийной посадки прошло не более трех минут.

Напомним, следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа двигателей из-за столкновения с птицами.



На борту A321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. За медицинской помощью обратились 76 человек. Часть пассажиров после пережитого стресса сдали билеты, но некоторые уже прибыли в Крым на борту других самолетов. Кроме того, они выложили в интернет записи со своих смартфонов, которые позволили оценить ситуацию как во время взлета, так и во время аварийной посадки, а также после эвакуации. На видео был зафиксирован и момент попадания птицы в правый двигатель лайнера.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении ходатайствовать о представлении Дамира Юсупова и остальных членов экипажа к государственным наградам. Мнение Куйвашева разделяют и сами спасенные от смерти пассажиры, а также пользователи соцсетей. Один из пассажиров эмоционально поблагодарил пилотов сразу после того, как выбрался из самолета на землю.