При жесткой посадке самолета А-321 в Подмосковье пострадали люди

Возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского совершил аварийную посадку пассажирский самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии». При этом у лайнера оторвался двигатель.

«Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после того, как, по данным авиакомпании, в оба двигателя самолета попали птицы. По данным экстренных служб, он сел в поле недалеко от аэропорта», — пишет ТАСС.

Сообщается, что на борту самолета находилось более 230 человек, включая членов экипажа. Никто из них не погиб, но некоторым потребовалась госпитализация. По имеющимся данным, от четырех до десяти пострадавших доставили в Раменскую ЦРБ.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. По предварительной информации, причиной поломки двигателей самолета стало попадание в них стаи птиц. Аварийная посадка была совершена менее, чем через 15 минут после взлета.



В Сети стали появляться видеоролики, снятые очевидцами и самими пассажирами А-321 после эвакуации с борта самолета.

