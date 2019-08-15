«Это второе рождение»: в Сети появились видео с места жесткой посадки А-321

Пассажиры чудом уцелевшего аварийного лайнера А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, загрузили в Сеть видеозаписи первых минут после ЧП.

«Да, это второе рождение!» — заявила окружающим одна из пассажирок самолета. «Живы — и то хорошо», — добавил другой пассажир. «Пилоты — красавцы, посадили птичку, респект и уважуха!» — рассказал третий.

В одном из видеороликов женщина обращается к сотруднику скорой помощи с просьбой обследовать шею пострадавшего. Следов паники никто из них не демонстрирует, однако по интонациям чувствуется, что люди пережили большой стресс.

Как сообщал «Ридус», пассажирский самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского. По предварительным данным, в оба двигателя самолета попали птицы, из-за чего они стали гореть. Пилоты сумели посадить лайнер на кукурузное поле менее чем через 15 минут после взлета.

На борту самолета находились более 230 человек, включая членов экипажа. Никто из них не погиб, но некоторым потребовалась госпитализация. По информации ТАСС, количество пострадавших по состоянию на девять утра 14 августа выросло до 23 человек, в их числе девять детей возрастом от двух до девяти лет. Ранее сообщалось о госпитализации в ближайшие больницы десяти пассажиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

