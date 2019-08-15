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Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321

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© baza

© baza

В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.

Первая запись сделана на телефон пассажиром самолета во время взлета. На видео, которое публикует телеканал 360, отчетливо слышен глухой удар о фюзеляж лайнера, а за окном резко пролетает птица.

Ранее пилоты сообщили, что причиной отказа двигателей стало попадание в них стаи птиц.

Видеозапись жесткой посадки, также снятая на смартфон сидевшего у окна пассажира, опубликовала Baza.

Напомним, следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 

Успешную аварийную посадку самолета с отказавшими двигателями выполнил командир воздушного судна Дамир Юсупов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении ходатайствовать о представлении Юсупова и остальных членов экипажа к государственным наградам. 

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