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«Героический экипаж»: для пилота аварийного А321 потребовали награды

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Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. © vk.com

Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. © vk.com

Успешную аварийную посадку самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Раменском районе Подмосковья выполнили командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. После отказа двигателей Дамир Юсупов взял управление машиной на себя, выбрал место посадки и умело посадил самолет на кукурузное поле.

«После взлета попала птица в двигатели, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала. Обороты работали нестабильно, второй двигатель заглох, тяги не хватало, высота плавно падала. Приземлились в поле на ручном [управлении]: командир взял управление», — рассказал о развитии ситуации Георгий Мурзин.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении ходатайствовать о представлении экипажа к государственным наградам. «Героический экипаж рейса „Уральских авиалиний“: командир воздушного судна — Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин, старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники — Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина. Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Мнение Куйвашева разделяют и сами спасенные от смерти пассажиры, а также пользователи соцсетей. Один из пассажиров эмоционально поблагодарил пилотов сразу после того, как выбрался из самолета на землю.

Как рассказал kp.ru родной брат Дамира Юсупова, тот летает командиром воздушного судна всего один год, а общий стаж работы в авиации составляет восемь лет. Его отец — пилот вертолета, а сам Дамир с детства мечтал связать свою судьбу с небом, но жизнь сложилась таким образом, что ему сначала пришлось окончить юридический институт и поработать на земле. В 33 года Дамир Юсупов окончил с отличием летное училище. Он женат и многодетный отец.

Напомним, следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа двигателей. Пилоты сумели посадить лайнер на кукурузное поле вскоре после взлета.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.  Никто из них не погиб, но некоторым потребовалась госпитализация. Количество пострадавших по состоянию на девять утра 15 августа составило 23 человека, в их числе девять детей возрастом от двух до девяти лет. Они были доставлены в ближайшие больницы.

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