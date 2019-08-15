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Момент попадания птицы в двигатель A321 сняли на видео

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Российское видеоагентство Ruptly опубликовало запись момента попадания птицы в правый двигатель лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

На коротком видеоролике, снятом одним из сидящих в салоне позади правого крыла пассажиров, видно, как у самолета вспыхивает двигатель при наборе высоты в первые секунды после отрыва от взлетной полосы.

Напомним, следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за столкновения с птицами.

Успешную аварийную посадку самолета выполнил командир воздушного судна Дамир Юсупов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о намерении ходатайствовать о представлении Юсупова и остальных членов экипажа к государственным наградам.

На борту A321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. За медицинской помощью обратились 76 человек. Часть пассажиров после пережитого стресса сдали билеты, но некоторые уже прибыли в Крым на борту других самолетов. Кроме того, они выложили в интернет записи со своих смартфонов, которые позволили оценить ситуацию как во время взлета, так и во время аварийной посадки, а также после эвакуации.

Как сообщал «Ридус», все семь семь членов экипажа самолета были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым и соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию».

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