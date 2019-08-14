Редактора телеканала «360» могут оштрафовать за участие в шествии

Редактору телеканала «360» Елене Максимовой грозит наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательных работ до 40 часов, сообщает ТАСС.

Журналистку задержали на Большой Лубянке около 21:00 в субботу, 10 августа, после согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая проходила на проспекте Сахарова.

Материал об административном правонарушении, в котором обвиняют Максимову, поступил в Зюзинский районный суд Москвы.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, журналистка участвовала в шествии после завершения митинга.

Сама Максимова утверждает, что это не соответствует действительности.

Как говорилось ранее в статье «Ридуса», субботним вечером редактор телеканала «360» вместе с подругой шли по улице Большая Лубянка в сторону Мясницкой, 38, в бар, отпраздновать день рождения тату-салона, что находится неподалеку.

На пересечении Рождественского бульвара и Большой Лубянки наткнулись на толпу людей в черной форме, балаклавах и без опознавательных знаков. Дальше им пройти не дали.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что с собой у Максимовой был плакат, вместе с подругой она якобы ехала с санкционированного митинга на проспекте Сахарова.

Напомним, за участие в несанкционированном шествии по центру столицы после согласованного митинга 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.

Ранее несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.