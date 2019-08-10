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Эксперт опроверг количество участников митинга на проспекте Сахарова

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В Москве на проспекте Сахарова завершился санкционированный с властями столицы митинг-концерт оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По данным «Белого счетчика», в акции принимали участие более 40 тысяч активистов. Пресс-служба ГУ МВД заявляет о 20 тысячах человек.

Глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского», доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов сообщил «Ридусу», что был на сегодняшнем митинге, и еще перед началом акции, когда площадь была заполнена народом менее чем наполовину, «Белый счетчик» уже объявил цифру в 40 тысяч человек.

Он также отметил, что многих участников акции в первую очередь «интересовала не столько оппозиционная повестка, сколько возможность бесплатно посетить концерт и модную тусовку».

По его словам, говорить о числе участников митинга можно исходя из количества задержанных «по итогам незаконной прогулки на Китай-городе».

Карнаухов добавил, что если во время предыдущих акций каждый раз было задержано более 1,5 тысячи человек, то сейчас, по данным МВД, полиция задержала 136 участников несанкционированной акции, которая началась после завершения согласованного митинга.

Эксперт смоделировал вероятную цифру участников сегодняшней акции. По его мнению, в митинге на проспекте Сахарова в субботу, 10 августа, приняло участие не более 10 тысяч человек.

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