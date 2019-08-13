Мошенники придумали новый способ кражи денег у клиентов банков

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка, при котором для вывода денег с их счетов не требуется узнавать конфиденциальные данные жертвы.

Как сообщает «Российская газета», злоумышленники обзванивают россиян по находящимся в их распоряжении базам, обращаются по имени и представляются сотрудниками банка, а затем предупреждают о якобы замеченной несанкционированной операции о списании средств. Вызвав тем самым обеспокоенность у потенциальной жертвы, мошенники выуживают из нее информацию об используемых устройствах и их операционной системе.

В зависимости от типа устройства, которым пользуется человек, преступники предлагают ему «в целях безопасности» установить ту или иную версию программы Teamviewer, которая позволяет удаленно управлять любым устройством так, как это делал бы сам его владелец. «Доказать попытку взлома после будет невозможно», — предупреждает издание. После этого все счета жертвы, доступ к которым открыт с устройства под управлением через Teamviewer, опустошаются.

Сообщения о новых схемах мошенничества появляются регулярно, причем в большинстве случаев преступники пытаются воспользоваться невнимательностью и доверчивостью граждан. Недавно специалисты Центрального банка РФ подсчитали, что почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на своих счетах из-за собственной беспечности при обращении с интернет-сервисами и мобильными устройствами.

Так, в апреле Роскомнадзор и МВД заинтересовались схемой, при которой мошенники обзванивают клиентов банков и предлагают им поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, а под предлогом выплаты комиссии «за перевод документов» просят сообщить информацию о карте. При выводе средств используются платежные системы мобильных операторов.



В феврале о новых разновидностях мошенничества с использованием социальной инженерии и базы данных пожилых людей предупреждали в Сбербанке и московской полиции. Месяцем ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как сотрудники «Билайна» умудрились несколько раз перепродать мошенникам номер абонента с доступом в банк.



Не оставляют в покое злоумышленники и подростков: втираясь в доверие к несовершеннолетним, преступники выманивают у них необходимую информацию для перевода с мобильного или банковского счета. Из числа самых свежих схем мошенничества — когда преступники используют номера с телефонным кодом Бангладеш, чтобы выдать себя за сотрудников службы безопасности крупных российских банков. А еще жертвой мошенников можно стать при переводе с карты на карту с помощью терминала.