Эксперт прокомментировал новый вид мошенничества через банкоматы

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц прокомментировал сообщение Центробанка о новом виде мошенничества через банкоматы.

По его словам, кибермошенники очень интересуются финансовым сектором, потому что это самый быстрый и легкий способ наживы.

Эксперт отметил в беседе с RT, что в первую очередь в сферу их внимания входят банкоматы, поэтому он посоветовал клиентам финансовых организаций пользоваться мобильными приложениями с верификацией

Лившиц считает, что онлайн-сервисы в меньшей степени уязвимы для атак мошенников, так как здесь банк может реагировать более оперативно.

Ранее в пятницу, 5 июля, Банк России сообщил об обнаруженном новом виде мошенничества через банкоматы. Жертвой мошенников можно стать при переводе с карты на карту с помощью терминала, отмечает газета «Новые Известия».

Выглядит этот метод так: сначала в банкомате выбирается операция перевода между физлицами, указывается номер карты получателя. Терминал отправляет два сообщения: одно — банку-получателю, а второе — банку-отправителю.

Перевод происходит только в том случае, если получены два одобрения: сумма на карте получателя увеличивается и такая же сумма снимается у отправителя.

Однако на самом деле сценарий операции еще не закончен. Банкомат запрашивает у отправителя разрешение на списание комиссионных, но тот не дает согласия.

Тогда и банк-отправитель, и банк-получатель отправляют сообщения о возврате денег в тот самый банк, откуда переводились деньги.

В итоге «заморозка» с денег на карте отправителя снимается, однако деньги уже выведены со счета получателя, отмечает ФАН.