Назван новый способ кражи денег через соцсети

В соцсетях выросло число мошеннических атак на детей с применением социальной инженерии. Втираясь в доверие, преступники выманивают у них необходимую информацию для перевода с мобильного или банковского счета.

«Чаще всего жертвами мошенников становятся мальчики старшего подросткового возраста. Злоумышленники знакомятся с ними (например, под видом девочки-ровесницы) и устанавливают доверительные отношения. Затем они просят сказать свой номер телефона и код из СМС. Это им нужно якобы для регистрации на каком-нибудь портале, поскольку их собственный смартфон сломался», — описывает мошенническую схему URA.RU.

Чтобы родители вовремя не спохватились, мошенники иногда не списывают со счета все средства разом, а подключают автоплатеж и втихую перекачивают деньги себе в карман. Другой сценарий — когда автоплатеж заранее настроен, и тогда мобильный счет подростка опустошают до тех пор, пока он не перестанет автоматически пополняться с банковской карты родителей.



Вернуть похищенное таким путем практически невозможно, поскольку для банка эти переводы выглядят как оплата мобильной связи или интернета. Единственный способ защиты — провести разъяснительную работу со своими детьми с учетом специфики подростковой психологии.

В зоне риска — не только подростки, но и излишне доверчивые взрослые. Недавно в Сбербанке подсчитали, что около трети офисных работников в России являются потенциальными жертвами фишинга — вида интернет-мошенничества, направленного на получение личных данных граждан (логинов и паролей) путем рассылки вредоносных электронных писем.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как работают схемы автоподстав на дороге, во время которых мошенники пытаются «отжать» у доверчивых автомобилистов деньги за якобы причиненный ущерб их имуществу и здоровью в ложных ДТП.

Кроме того, в этом году у мошенников популярна схема работы с платежными терминалами Сбербанка, которая рассчитана на невнимательность жертв и очереди в отделениях.