Россияне признаны легкой добычей для кибермошенников

Специалисты Центрального банка РФ подсчитали, что почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на своих счетах из-за собственной беспечности при обращении с интернет-сервисами и мобильными устройствами.



«Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность. Преступники с успехом используют не пробелы в защищенности мобильных устройств, а именно способы психологического воздействия. Причем в России методы социальной инженерии получили куда большее распространение, чем в других странах, и эта проблема нарастает с взрывной скоростью», — пишет газета «Известия».



«Наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами», — заявила изданию первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Ссылаясь на данные компаний, специализирующихся на цифровой безопасности, в ЦБ утверждают, что до 80% киберпреступлений совершается с помощью социальной инженерии, без использования пробелов в защищенности гаджетов или их банальных краж. Другими словами, россияне сами передают пароли злоумышленникам под разными предлогами после недолгих уговоров по телефону или в социальных сетях. Решать эту проблемы специалисты предлагают путем развития программ по киберграмотности.

В какой-то мере россиян извиняет изобретательность и техническая подкованность преступников, которые тщательно готовятся оставить своих жертв в дураках. «В большинстве случаев злоумышленники используют информацию, собранную из открытых источников, а также благодаря утечкам баз данных из госструктур и коммерческих организаций», — заявил изданию руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Базы данных российских банков напоминают решето, откуда подлежащие по закону защите персональные данные граждан утекают едва ли не в режиме реального времени.

Сообщения о новых схемах мошенничества появляются регулярно, причем в большинстве случаев преступники пытаются воспользоваться невнимательностью и доверчивостью граждан.

Так, в апреле Роскомнадзор и МВД заинтересовались схемой, при которой мошенники обзванивают клиентов банков и предлагают им поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, а под предлогом выплаты комиссии «за перевод документов» просят сообщить информацию о карте. При выводе средств используются платежные системы мобильных операторов.



В феврале о новых разновидностях мошенничества с использованием социальной инженерии и базы данных пожилых людей предупреждали в Сбербанке и московской полиции. Месяцем ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как сотрудники «Билайна» умудрились несколько раз перепродать мошенникам номер абонента с доступом в банк.



Не оставляют в покое злоумышленники и подростков. Втираясь в доверие к несовершеннолетним, преступники выманивают у них необходимую информацию для перевода с мобильного или банковского счета.

Из числа самых свежих схем мошенничества — когда преступники используют номера с телефонным кодом Бангладеш, чтобы выдать себя за сотрудников службы безопасности крупных российских банков. А еще жертвой мошенников можно стать при переводе с карты на карту с помощью терминала.