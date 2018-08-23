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Вскрылась новая схема мошенничества с банковскими картами

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

В России появилась новая схема мошенничества с банковскими картами, при которой преступники используют номера с телефонным кодом Бангладеш, чтобы выдать себя за сотрудников службы безопасности крупных российских банков.

«Началось все со звонка с номера + 7 (495) 003-31-13. На том конце представились службой безопасности Сбербанка. В принципе это вызвало у меня подозрение, поскольку у Сбербанка есть свой короткий номер 900 и я уже ожидал какой-то подставы. У меня поинтересовались, делал ли я только что перевод на 3200 рублей, и назвали имя получателя. Я ответил, что никаких переводов не совершал. Стал ждать разводилова, но ничего не произошло. Меня лишь предупредили, что мои данные могут находиться у злоумышленников и они могут иметь доступ к моему номеру телефона», — рассказал «Ридусу» журналист газеты «Коммерсант» Антон Белицкий.

Оказалось, первый звонок был лишь подготовкой, во время которой у потенциальной жертвы выясняют, в каких банках она держит свои деньги. У Антона оказалась карта Тинькофф Банка, о чем он упомянул в разговоре. Попытку выманить данные, необходимые для хищения средств с карты, злоумышленники предприняли во время звонка с другого номера, который очень похож на настоящий номер банка.

«Раздался звонок с номера +880 (0) 555-10-10. Так его отобразил телефон. Дело в том, что номер 8 (800) 555-10-10 действительно принадлежит банку Тинькофф, а вот +880 — это код Бангладеш. И я второй раз уже ждал разводилова, но опять все шло слишком спокойно. Мне, конечно же, представились службой безопасности банка. У меня интересовались, оплачиваю ли я картой покупки в таких магазинах, как „Пятерочка“ или „Магнит“. Предупредили, что есть информация о воровстве данных карты в этих магазинах и посоветовали оплачивать наличными. Мне рассказали, на каких сайтах безопасно оставлять данные своей карты, как проверить, имеет ли сайт SSL-сертификат. Складывалось полное впечатление, что они и правда хотят мне всего самого лучшего», — отметил Антон.

«Через 5 минут разговора они предложили подключить мне двухфакторную авторизацию для онлайн-банка, чтобы с моими деньгами не произошло то же самое, что только что фиксировали их коллеги из Сбербанка. Не учли они лишь одного — меня и без того смущал первый звонок и странный номер с +880. Ну и вот тут началось. Мне предложили для идентификации назвать номер карты или номер договора», — добавил он.

На этом месте Антону стало ясно, что он имеет дело с мошенниками. На том конце «провода» в качестве подтверждения своего статуса указали на номер, с которого идет звонок, и даже угрожали, что злоумышленники похитят деньги, если не передать им требуемую информацию немедленно. Но Антон решил уточнить корректность запроса в чате Тинькофф Банка, где ответили, что на самом деле служба безопасности ему не звонила.

Сообщения о новых схемах мошенничества с банковскими картами появляются регулярно, причем в большинстве случаев преступники пытаются воспользоваться невнимательностью и доверчивостью граждан.

Так, в апреле Роскомнадзор и МВД заинтересовались схемой, при которой мошенники обзванивают клиентов банков и предлагают им поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, а под предлогом выплаты комиссии «за перевод документов» просят сообщить информацию о карте. При выводе средств используются платежные системы мобильных операторов.

В феврале о новых разновидностях мошенничества с использованием социальной инженерии и базы данных пожилых людей предупреждали в Сбербанке и московской полиции. Месяцем ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как сотрудники «Билайна» умудрились несколько раз перепродать мошенникам номер абонента с доступом в банк.

Не оставляют в покое злоумышленники и подростков. Втираясь в доверие к несовершеннолетним, преступники выманивают у них необходимую информацию для перевода с мобильного или банковского счета. Чаще всего жертвами мошенников становятся мальчики старшего подросткового возраста. Злоумышленники знакомятся с ними (например, под видом девочки-ровесницы) и устанавливают доверительные отношения. Затем они просят сказать свой номер телефона и код из СМС, после чего опустошают банковские карты родителей.

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