Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами

Российские мошенники освоили новую схему обмана граждан, при которой у них выманиваются данные банковских карт.

«Роскомнадзор и МВД получили жалобы от интернет-пользователей, ставших жертвами мошеннической схемы. Ее оборот мог составлять сотни миллионов рублей, а выводить деньги могли через сим-карты Tele2. Пользователям предлагали поучаствовать в „беспроигрышной лотерее“ или опросе с гарантированным вознаграждением», — пишет газета «Коммерсант».

Данные банковской карты жертв мошенничества просили сообщить под предлогом выплаты комиссии «за перевод документов». При выводе средств использовалась платежная система Tele2, которая позволяет совершать до 50 транзакций в сутки максимум по 15 тысяч рублей за раз.

Лимит на вывод средств с одной сим-карты Tele2 — 600 тысяч рублей в месяц, но не более 100 тысяч рублей в сутки. Таким образом, имея на руках всего десять сим-карт каждый злоумышленник мог ежедневно получать до миллиона рублей с обманутых граждан.

Издание отмечает, что осенью прошлого года депутаты Госдумы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предлагали ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами, и теперь могут вернуться к этой идее.

В Tele2 заявили, что принимают все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом.

В феврале о новых разновидностях мошенничества с использованием социальной инженерии и базы данных пожилых людей предупреждали в Сбербанке и московской полиции. Месяцем ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как сотрудники «Билайна» умудрились несколько раз перепродать мошенникам номер абонента с доступом в банк.