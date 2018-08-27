От президента Грузии потребовали извиниться перед Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извинений за враждебную риторику и именование России «страной-агрессором и оккупантом».

«Это нас возмутило. Считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Если вы публично нахамили, так публично надо отвечать», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».



Володин напомнил о недавнем вопиющем примере проявления враждебности по отношению к России с грузинской стороны — во время проведения заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, когда приглашенную российскую делегацию едва не избили.

«Конечно, мы не можем стоять в стороне от происходящих событий, тем более для Грузии Россия много делает», — подчеркнул Володин, напомнив о весомом вкладе России в товарооборот и туриндустрию Грузии, оценив его в 20% ВВП республики.

«И вот такое отношение, конечно, недопустимо. Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила», — добавил спикер.



Напомним, в июне Российским авиаперевозчикам были запрещены полеты в Грузию, а турагентства перестали продавать путевки в эту страну из-за возникших там беспорядков. Беспорядки в Грузии начались 20 июня после выступления на МАП российского депутата Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.

После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты под угрозой расправы немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские. Затем в Грузии прошел целый ряд других антироссийских акций, которые в Кремле оценили как «русофобскую истерию».



7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России. Выходку журналиста осудили власти страны, однако поддержала оппозиция.



Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы также выступил Рамзан Кадыров. Поступили предложение и о наказании Габунии, однако в итоге Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста. Тем не менее, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва не станет рассматривать возможность отмены санкций в отношении Грузии до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности россиян.