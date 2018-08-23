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Лавров поставил Грузии условия для отмены запрета на полеты

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва не станет рассматривать возможность отмены санкций в отношении Грузии до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности россиян.

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян. Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«Нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы», — добавил министр.

Сергей Лавров указал, что благосостояние грузин в немалой степени зависит от качества экономических и гуманитарных связей с Россией. Несмотря на это, антироссийски настроенные деятели грузинской оппозиции часто приносят интересы своих сограждан в жертву своим целям, и власти Грузии обязаны взять ситуацию под контроль. «Уверен, со временем все встанет на свои места, между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения», — заключил Лавров.

Напомним, Российским авиаперевозчикам были запрещены полеты в Грузию, а турагентства перестали продавать путевки в эту страну из-за возникших там беспорядков. Беспорядки в Грузии начались 20 июня после выступления на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) российского депутата Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.

После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты под угрозой расправы немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские. Затем в Грузии прошел целый ряд других антироссийских акций, которые в Кремле оценили как «русофобскую истерию».

7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.

Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы также выступил Рамзан Кадыров. Поступили предложение и о наказании Габунии, однако в итоге Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста.

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