В Тбилиси закидали яйцами отель, в котором находится российский депутат

В Тбилиси митингующие закидали бутылками и яйцами гостиницу Radisson, в котором находится российский депутат, глава делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, открывая утреннюю сессию ассамблеи МАП в зале пленарных заседаний парламента Грузии, российский представитель сидел в кресле главы парламента.

Это факт вызвал резкое недовольство оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии».

Возмущенные парламентарии покинули зал, заседание было прервано.

После этого в центре грузинской столицы начался митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.

Митингующие сначала перекрыли центральный проспект Руставели, а затем перешли во двор гостиницы Radisson.

Сотрудник гостиницы подтвердил агентству, что Гаврилов вместе с другими российскими делегатами находится в здании отеля.

По его словам, вход в гостиницу закрыт для всех, включая для журналистов.

Демонстранты заявили, что будут продолжать митинг дот тех пор, пока российские депутаты не объявят о решении покинуть страну.