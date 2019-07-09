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Собчак вступилась за Путина

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, озвученные в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» журналистом Георгием Габунией.

«Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

«Какая-то подростковая выходка, как написать слово *** на заборе и радоваться. Мне никогда не нравилась подобная риторика у того же Навального, который раньше орал на митингах „ботексная жаба“ и „уберем крысу из Кремля“. Все это скорее отпугивает нормальных людей чем привлекает. Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо», — добавила она.

Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.

В тот же день у здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, из-за чего телеканал прервал вещание на одну ночь и заявил об угрозах в адрес журналистов. Участники митинга потребовали уволить Габунию и отстранить от работы руководство телеканала. В результате Георгий Габуния не был уволен, а лишь отстранен от работы на телеканале на два месяца.

Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Телеведущего Георгия Габунию глава Чечни назвал «мразью и подонком», а также урожденным трусом и бесполым существом.

Потери грузинской экономики только от возможного запрета на ввоз в Россию вина и минеральной воды могут превысить миллиард долларов, сообщил «Известиям» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Сюда не включены убытки авиакомпаний и туристической отрасли Грузии в целом, которые уже фактически лишились российских туристов.

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