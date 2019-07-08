В Грузии потребовали уволить обматерившего Путина журналиста

В Тбилиси у здания редакции телеканала «Рустави-2» состоялся стихийный митинг, участники которого потребовали уволить ведущего программы «Постскриптум» Георгия Габунию, накануне в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина.

Собравшиеся закидали здание телеканала яйцами и вениками (веник — символ «тюремного скандала», сотрясшего Грузию в 2012 году), а также высказались за отставку гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамия, передает РИА Новости.

К собравшимся вышел оператор телеканала Леван Маргвелашвили. Он заявил, что покидает телеканал из-за высказываний Габунии, и на глазах у собравшихся порвал свою пресс-карту. Ночью участники митинга разошлись, условившись собраться в понедельник днем, чтобы добиться увольнения Габунии и отставки Гварамия. В МВД Грузии пообещали обеспечить безопасность телекомпании и каждого сотрудника, сообщает Sputnik.

Вслед за президентом и членами исполнительной власти оценку поведению Георгия Габунии дал МИД Грузии. «Осуждаем выражение (ведущего) телекомпании „Рустави 2“, которое не имеет ничего общего со свободой слова и является чистой воды провокацией, которая направлена на внесение еще большего напряжения в и так сложные грузино-российские отношения», — сказано в заявлении МИД.

С российской стороны с комментариями выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся», — написал сенатор в Facebook.

Напомним, накануне Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей. Это произошло вне какого либо контекста в рамках передачи, Габуния просто разразился нецензурной лексикой и грязными ругательствами, причем на русском языке.

На инцидент отреагировали власти Грузии и России, а также общественность и пользователи Сети. Выходку журналиста осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамуки Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие политики. Гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия поддержал позицию Габунии, осудив лишь использование нецензурной лексики в прямом эфире. Реакцию со стороны властей Грузии Гварамия расценил как попытку цензуры и вмешательства в дела телеканала.



После того, как у здания, где расположена редакция «Рустави 2», собрался стихийный митинг недовольных граждан, телеканал прервал вещание. На сайте телеканала было опубликовано сообщение с жалобами на угрозы в адрес журналистов и призывом к властями обеспечить порядок и безопасность всех сотрудников «Рустави 2». «С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность „Рустави-2“, мы вообще прекращаем вещание», — объявил Ника Гварамия, не уточнив, какие именно угрозы поступают в адрес телеканала.

В 7:30 утра по местному времени телеканал «Рустави-2» возобновил вещание с передачи «Доброе утро, Грузия».