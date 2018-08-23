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Причудливо прыгающая кошка рассмешила соцсети

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  • 05 июля 2019, 12:00
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете стало популярным видео с крупной кошкой сиамской расцветки, которая сидит перед барьером-калиткой, установленным в дверном проёме. Правда, находится она там недолго. Оттолкнувшись от пола лапами, пушистая вскакивает на верхний край решётки и грациозно приземляется с другой стороны. Пользователей поразила причудливая манера прыжка — в самой верхней точке котейка забавно встаёт столбиком, прижав передние лапки к груди и таким же столбиком летит вниз. В общем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

У этой кошки своеобразный стиль прыжков, — написал автор поста в комментарии к видео.

Комментаторы на Reddit пришли в восторг от грациозности такого крупного кота и наставили публикации в общей сложности 190 тысяч лайков.

Это великолепно!
Я не могу перестать смотреть :)
Это так эстетично и приятно.
Форма — 10. Стиль — 10. Исполнение — 10. Муррррфектный счет!
Толпа сходит с ума! Вы только посмотрите на эти лапы!
Мне нравится, как она на секунду замерла наверху :)
Я посмотрел это раз двадцать, завораживающе!
Напоминает олимпийских гимнасток, когда они достигают пика в верхней части брусьев.
Какой величественный прыжок!

Ранее «Ридус» писал про отчаянно смелого кота, который прогнал большую овчарку со двора и поразил даже своих хозяев.

Что касается других талантливых котов, мы рассказывали, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.

А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это несмотря на то, что у него лапки!

Настоящей звездой соцсетей стал дрессированный котик, которого хозяйка обучила выполнять команды. И он делает эти трюки не хуже любой собаки.

А ещё мы писали про историю девушки, которая спасла кошку, застрявшую в заборе, и привела её домой. Однако животное оказалось вовсе не кошкой.

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