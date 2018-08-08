Кот открыл хозяйке заблокированную дверь и стал звездой интернета

Этой невероятной историей поделилась жительница американского города Остин Габби Тропея (Gabby Tropea). Она не смогла попасть домой, потому что её сестра случайно закрыла дверь, и та оказалась заблокирована упавшей палкой. Но тут на шум прибежал её котик по кличке Боко (Boko) и с помощью подсказок хозяйки, или вопреки им, сумел открыть запертую дверь. Девушка сняла произошедшее на видео и опубликовала ролик на своей страничке в Твиттер, где он быстро стал вирусным и собрал невероятные 6,1 миллионов просмотров.

Пользователи восхитились умным котиком и предположили, что пушистый наверняка водит к себе кошечек втихую от хозяев, уж больно уверенно он действовал. А некоторые отметили, что их коты вряд ли бы ринулись на помощь хозяину, а скорее бы устроившись поудобнее, лениво наблюдали за происходящим.

А один из юзеров спросил: «А если бы это был грабитель, кот тоже бы открыл ему дверь?».