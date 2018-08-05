Отчаянный кот прогнал со двора овчарку

В Великобритании на камеру видеонаблюдения попала неожиданная сцена, возникшая между котом и собакой. Житель города Уолсалл 47-летний Пол Эванс (Paul Evans) вышел на улицу погулять со своим рыжим котиком по кличке Билл (Bill). Как вдруг к ним подбежала соседская немецкая овчарка. Однако кот не то что не испугался, а и вовсе пошёл в атаку: сначала стукнул пса по морде лапой, а после обратил его в бегство.

via Gfycat

Хозяйка кота 40-летняя Клэр Эванс рассказала журналистам, что они завели питомца три года назад и пушистый Билл заменил им ребёнка, которого у них нет.

Наш котик всегда очень нежен с людьми, а тут просто рассвирепел, я никогда его таким не видела! Он защищал наш дом словно сторожевая собака. Это было неожиданно и смешно!

То, что кот может прогнать соперника, в четыре раза превосходящего его по размерам, стало неожиданностью для всех очевидцев развернувшейся схватки. А пёс, испугавшийся внезапной атаки, стал объектом многочисленных шуток

Я видел, как кошки воюют с собаками, но я впервые стал свидетелем того, как кот погнался за псом, да ещё и таким большим! Я показал это видео нескольким своим друзьям. Они были в шоке и сказали, что никогда не видели ничего подобного, — посмеялся хозяин бесстрашного кота.

Ранее «Ридус» писал о другом смелом коте, который прогнал из своего дома енота. Зверь хотел забраться через дверь для домашних животных, но не тут-то было.

А другой пушистый храбрец и вовсе сумел напугать медведя и заставил того забраться на дерево. Причём не один раз.

Также мы писали, как интернет-пользователей развеселил ролик, в котором злой кот очень напугал хаски, спрятавшуюся от него под стол.