Прохожая спасла кошку, а та оказалась дикой рысью

Жительница американского штата Ричмонд нашла около своего дома кошку, которая застряла в заборе и громко кричала. Девушка помогла кошке освободиться и решила забрать её к себе, чтобы защитить от соседских собак. А чтобы поскорее найти хозяев животного, американка опубликовала объявление в интернете.

Вчера ночью я спасла кота, который застрял в заборе и дико орал. Я забрала его к себе, так как он выглядел слишком большим и здоровым для бездомного. И здесь часто бегают собаки, которые могут съесть кошку. Она очень толстая, с маленькими полосками и пятнышками на лапах и большими белыми круглыми пятнами на задней части ушей. Единственное, что кажется не так, — у кошки нет хвоста. Но в этом, наверное, нет ничего удивительного.

Однако подружиться с найденной кошкой не получилось. Девушка опубликовала ещё несколько обновлений, в которых указала, что у кошки весьма дрянной характер, а также пригрозила отдать животное в приют, если хозяин вскоре не найдётся.

Он очень громкий (и злой!!!). Мне кажется, это смесь тебби и бенгала, может быть, мейн-куна, потому что он очень большой и с круглой мордой. Я делала эти фото вчера, поэтому из-за света он выглядит коричневым. Хотя на самом деле он больше серый.

Пожалуйста, если вы его владелец, свяжитесь со мной как можно быстрее. Я не могу держать его у себя, как бы мило он ни выглядел, потому что он — СУМАСШЕДШИЙ: он залез во все дырки в доме ночью и он ОЧЕНЬ АГРЕССИВНЫЙ.

Я уверена, что это чей-то кот, но я всё равно буду вынуждена отдать его в приют, если никто не откликнется. К вечеру воскресенья я избавлюсь от него. Я едва не потеряла пальцы, когда попыталась погладить этого кота. Он рычал, шипел и орал всё утро. Безумный ворчун!



К счастью, в интернете быстро нашлись люди, которые объяснили девушке, что ей нужно как можно скорее избавиться от зверя, так как это — самая настоящая хищная рысь, которая представляет для хозяйки дома серьёзную опасность.

Девушка перепугалась и сделала, как ей посоветовали.

Жесть! Неудивительно, что он был таким вредным. Получается, я похитила его. Я не из Америки и никогда не слышала о рысях. Я думала, все эти дикие коты намного больше, чем этот.

Я не могу поверить, что принесла его домой. Он загадил всё вокруг, мне нужно чистить весь дом. Как бы там ни было, я рада, что рысь в порядке и что это не потерявшийся кот.

Я отпустила эту рысь обратно в лес, откуда она и пришла. Я тоже в порядке: ни царапин, ни укусов.

Когда история американки закончилась благополучно, она отметила, что если рысь вдруг вернётся, она отправит её к тем хейтерам, которые написали ей грубые сообщения в ответ на её объявление.



А вы бы что сделали, обнаружив кошку, застрявшую в заборе?