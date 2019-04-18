Испугавшийся ветеринара кот заговорил на человеческом языке

В соцсетях стало вирусным видео, в котором кота несут к ветеринару и зверь настолько напуган предстоящим осмотром, что начинает разговаривать на человеческом языке. Ролик опубликовала на своей странице в Twitter хозяйка кота — японская художница Хироми Кобаяси (Hiromi Kobayashi) и объяснила, что такие звуки её питомец издаёт только по пути к доктору, а в клинике резко замолкает. Впрочем, дома пушистый тоже больше помалкивает.

При внимательном прослушивании кажется, что котик мяукает слово «yabai», что можно перевести с японского как «опасно» и «плохо». Пользователи восхитились прекрасным произношением хвостатого и его категоричной оценкой происходящего. А потом оказалось, что в Японии живут и другие говорящие коты.

В комментариях отметили, что слово «yabai» можно перевести также как «крутой» и «потрясный» — японские подростки используют его именно в таком значении. А некоторые юзеры решили, что котик произносит совсем другие слова, но тоже с оттенком недовольства.

Мне кажется, звучит как „yappari“ („Так и знал!“).

А по мне, звучит так, словно он говорит „akan“ („Нет“ на диалекте жителей некоторых регионов).

А одна девушка опубликовала видео со своим говорящим котом, который, кажется, произносит то же самое слово, что и пушистый герой поста.

Другие пользователи поделились видеороликами со своими котами, которые также отчаянно ненавидят ветеринаров, но разговаривать ещё не научились, поэтому выражают своё возмущение как могут.

А ваши коты ругаются по пути к ветеринару?

Ранее «Ридус» уже публиковал видео с говорящим котиком, который так отчётливо произносит «открой мне», стоя перед закрытой дверью, что буквально приводит в шок всех окружающих.

Также мы писали о коте-болельщике, который научился кричать «гол», подражая своему хозяину — фанату футбола.

А ещё интернет-пользователей очень напугала кошка с человеческим лицом. Некоторые сочли её посланницей ада. У неё и кличка подходящая — Валькирия.