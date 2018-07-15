Дрессированный кот научился выполнять трюки не хуже собаки

В топ популярного сайта Reddit вышло видео, в котором кот по кличке Декстер выполняет команды своей хозяйки. В течение целой минуты рыже-белый котейка послушно садится, ложится, даёт лапу, кувыркается, прыгает и забавно просит, прижав лапки к груди. Дрессированный кот восхитил тысячи пользователей и доказал, что не только собаки могут быть по-настоящему хорошими мальчиками.

Восемь трюков, которые Декстер может выполнить за минуту: «сидеть», «дай лапу», «другую лапу», «дай пять», «скажи „пожалуйста“», «лежать», «кувырок», «прыгай»!

В считанные часы публикация девушки набрала почти 65 тысяч лайков и свыше 700 комментариев, в которых потоки умиления перемежаются восхищёнными возгласами. Больше всего зрителей впечатлили и растрогали лапки, прижатые котиком к груди.

О боже! То, как он подносит лапки к груди и говорит «пожалуйста» — это просто восхитительно!

О да, это заставило моё сердце таять.

Один из реддиторов заметил, как рыжий кот быстро умылся лапой в перерыве между трюками, и напомнил всем, что коты — это животные, которые обычно гуляют сами по себе.

Мне понравилось это быстрое экстренное умывание в середине ролика!

Это был кошачий способ сказать: «Я НЕ ДОЛЖЕН делать ничего подобного»! LOL

Быстрый перерыв, чтобы напомнить самому себе, что ты — независимый кот, который делает только то, что хочет.

Хозяйка дрессированного Декстера тут же пояснила, что так оно и есть.

Оу, он обязательно даст любому знать, что он — независимый кот, без сомнения! Лол.

Но больше всего в комментариях хозяев других котов, которые грустят, что их коты так не умеют и только орут, когда им что-нибудь нужно.



Моя кошка просто презрительно смотрит на меня, когда я пытаюсь заставить её выполнить какой-либо трюк.

Я думал, что выполнил программу максимум, когда заставил своего кота сидеть и ждать угощения вместо того, чтобы царапать и грызть мои пальцы. Теперь-то я знаю, что мой пушистый засранец — просто тупой.

Мои кошки просто орут на меня, когда им что-то надо.

Я вроде смог научить своего кота «сидеть» и «ждать». Теперь он иногда сидит, когда чего-то хочет.

Один из пользователей попросил о помощи в дрессировке у хозяйки кота:

ОП, это так мило и здорово! У вас есть видео/советы по обучению котов?

На что девушка ответила, что удивлена таким масштабным откликом и пообещала снять следующие тренировки кота на видео.

К сожалению, нет. Я постараюсь записать нашу тренировку в будущем. Не представляла, что это видео получит такое признание! 😅

Что касается других талантливых котов, недавно «Ридус» писал, как один испугавшийся ветеринара котик внезапно заговорил на человеческом языке. И сказал всё, что он об этом думает.

А другой умный кот открыл хозяйке заблокированную дверь и помог попасть домой. И это, несмотря на то, что у него лапки!

И совсем поразительна история пушистого, который доказал, что у котов действительно 9 жизней. Хозяин похоронил питомца и оплакал, а тот на утро вернулся домой живой.