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МИД РФ опроверг сообщения об отзыве российских военных из Венесуэлы

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг появившуюся в СМИ информацию, что российские военные советники покинули республику, сообщает РИА Новости.

По его словам, эта «новость» не соответствует действительности.

Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет, — приводит агентство слова посла.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила об отъезде основной части российских военных советников из Венесуэлы, где они были заняты защитой президента Николаса Мадуро и его правительства.

Источники издания в Минобороны России утверждали, что в Венесуэле находилась тысяча военных советников, а сейчас их осталось лишь несколько десятков. По мнению журналистов, это произошло потому, что «Москва взвесила политическую и экономическую устойчивость [венесуэльского] лидера против растущего давления США», а сами военные не получают должного финансирования.

В публикации отмечается, что побывавшие в Венесуэле российские военные специалисты работают на госкорпорацию «Ростех».

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