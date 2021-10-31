Инспектор описал детали убийства найденного в машине Рашкина лося

Инспектор охотнадзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося, туша которого была обнаружена в багажнике автомобиля депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Бурлаченко рассказал, что гильзу, принадлежащую оружию, которое было у Рашкина, нашли при въезде на поляну, а само оружие находилось неподалеку.

«Провели прямую от места нахождения гильзы, места разделки и в осинах нашли пулю. То есть все улики налицо. Лось был здесь, пуля прошила насквозь и воткнулась вон в те деревья», — объяснил инспектор в беседе с «РЕН ТВ».

Он также показал шерсть убитого лося. Оказалось, что это была лосиха. «Ей было два с половиной года. Будущей весной она бы уже принесла потомство», — уточнил инспектор.

Бурлаченко отметил, что за все 30 лет его работы в охотнадзоре, ни один человек не признался в убийстве животного. «Все пытаются какую-то лазейку найти. Ну и доказать очень сложно, что именно этот человек подстрелил животное», — добавил он.

Ранее «Ридус» писал о том, что рядом с местом, где был разделан убитый лось, были обнаружены охотничий карабин с тепловизионным прицелом, разрешение на оружие и охотничий билет на имя Рашкина.

Напомним, депутат был задержан в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области инспекторами местного комитета охотхозяйства и полицейскими. В багажнике его автомобиля правоохранители обнаружили разделанную тушу лося. Оружия у Рашкина при себе не было. По его словам, он нашел тушу в лесу.

Позднее в Сети появилась петиция саратовских зоозащитников с требованием лишить депутата Госдумы о КПРФ Валерия Рашкина мандата и исключить его из рядов коммунистов.

В свою очередь глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин призвал Рашкина самостоятельно отказаться от мандата депутата Госдумы.

Председатель партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов предложил «объявить на Рашкина сафари». В беседе с «Ридусом» он объяснил, что это зоозащитная позиция.