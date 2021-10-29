Зоозащитник объяснил свой призыв объявить на Рашкина сафари

Председатель партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов выбрал подходящее наказание для депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике автомобиля которого правоохранители обнаружили разделанную тушу лося.

На своей странице в Facebook Хвостов предложил «объявить на Рашкина сафари».

«Охотьтесь на людей, животные не могут дать сдачи», — призвал зоозащитник.

В беседе с «Ридусом» Хвостов объяснил, что это зоозащитная позиция, поскольку он является категоричным противником охоты.

«В наше время не надо убивать животных, чтобы добывать себе пропитание. И почему бы тогда не объявить сафари на депутата Госдумы, поддерживающего убийства животных, — иронично заметил Хвостов. — Я думаю, что это прекрасная история с уменьшением охотничьего лобби».

В Сети поддержали Хвостова, назвав пристрастие Рашкина к охоте «бандитизмом» и призвав «выкинуть его из Госдумы без пенсии».

Как писал ранее «Ридус», Рашкин был задержан в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области инспекторами местного комитета охотхозяйства и полицейскими. В багажнике его автомобиля правоохранители обнаружили разделанную тушу лося. Оружия у Валерия Рашкина при себе не было. Депутат утверждает, что нашел тушу в лесу.

Позднее в Сети появилась петиция саратовских зоозащитников с требованием лишить депутата Госдумы о КПРФ Валерия Рашкина мандата и исключить его из рядов коммунистов.

В свою очередь глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин призвал Рашкина самостоятельно отказаться от мандата депутата Госдумы. «Это было бы этически верным решением. Рашкин — депутат с многолетним стажем, отлично знает законы, он должен отдавать себе отчет в том, что убийство лося без соответствующего на то разрешения противоправно и аморально», — считает природозащитник.

