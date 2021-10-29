Охотничий билет на имя Рашкина нашли на месте разделки туши лося

Охотничий карабин с тепловизионным прицелом, разрешение на оружие и охотничий билет на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина были найдены полицейскими рядом с местом, где был разделан убитый лось.

Правоохранители смогли отыскать предполагаемое орудие убийства только к вечеру.

Полиция нашла оружие, из которого могли убить лося © соцсети

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал «РИА Новости», что охотился вовсе не Рашкин, а какой-то актер. В свою очередь руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил Znak.com, что не уверен, какому именно животному принадлежали останки, найденные в машине.

«Показали кучу какого-то мяса в багажнике. Это говядина? Свинина? Откуда это мясо вообще? Потом сразу обвинили в убийстве какого-то лося. А где тогда оружие? Где патроны? Рашкин лося из рогатки убил, что ли? Трезубцем, может?» — недоумевал Ющенко.

Рашкин был задержан в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области инспекторами местного комитета охотхозяйства и полицейскими. В багажнике его автомобиля правоохранители обнаружили разделанную тушу лося. Оружия у Валерия Рашкина при себе не было. Депутат утверждает, что нашел тушу в лесу.

Позднее в Сети появилась петиция саратовских зоозащитников с требованием лишить депутата Госдумы о КПРФ Валерия Рашкина мандата и исключить его из рядов коммунистов.

В свою очередь глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин призвал Рашкина самостоятельно отказаться от мандата депутата Госдумы.

Председатель партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов предложил «объявить на Рашкина сафари». В беседе с «Ридусом» он объяснил, что это зоозащитная позиция.