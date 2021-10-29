В машине депутата Валерия Рашкина нашли убитого лося

В ночь с 28 на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области инспекторы комитета охотхозяйства и полицейские остановили автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился депутат Госдумы Валерий Рашкин. В багажнике правоохранители нашли разделанную тушу лося.

Оружия у Рашкина при себе не было. Депутат утверждает, что нашел тушу в лесу. При этом, как подчеркнули в полиции, коммунист в ходе беседы с правоохранителями согласился, что его развлечения, мягко говоря, незаконны, передает ИА «Регион 64» со ссылкой на информированный источник.

Полицейские предложили Валерию Рашкину пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Но коммунист от процедуры наотрез отказался.

