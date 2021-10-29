В Минприроды призвали «аморального» Валерия Рашкина сдать мандат депутата

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову следует «разобраться» со своими соратниками, которые позволяют себе «аморальное поведение». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» глава общественного совета Минприроды Александр Закондырин, комментируя скандал с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

В ночь с 28 на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области инспекторы комитета охотхозяйства и полицейские остановили автомобиль «Лада Ларгус». За рулем находился Валерий Рашкин. В багажнике машины правоохранители нашли разделанную тушу лося. Оружия у Рашкина при себе не было. Депутат утверждает, что нашел тушу в лесу.

Кроме того, полицейским показалось, что Рашкин пьян. Они предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако народный избранник наотрез отказался.

«Пару лет назад бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко и его сын (оба являются членами КПРФ. — Прим. ред.) также были уличены в браконьерстве. Они убили медведя, находящегося в спячке. Теперь в похожую историю влип господин Рашкин. Я, конечно, не думаю, что в партии коммунистов подобное культивируется, но браконьерство среди представителей КПРФ носит, простите, регулярный характер. Геннадию Зюганову, на мой взгляд, следует как-то на это отреагировать», — заявил Закондырин.

«Рашкину, я считаю, стоит отказаться от депутатского мандата. Это было бы этически верным решением. Рашкин — депутат с многолетним стажем, отлично знает законы, он должен отдавать себе отчет в том, что убийство лося без соответствующего на то разрешения противоправно и аморально», — добавил природозащитник.



Как сообщает Telegram-канал «ЧТД», при поддержке Рашкина в 2019 году Дума приняла законопроект об ужесточении наказания за незаконную охоту. Согласно этому документу, ответственность за браконьерство составляет четыре года лишения свободы, для должностных лиц — до шести лет, а для участников организованной группы — от пяти до восьми лет.



В Госдуме обязательно рассмотрят случай Валерия Рашкина, но не ранее 7 ноября, когда закончится региональная неделя, сообщил член комиссии по регламенту Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

«Не знаю, почему Валерий Федорович выбрал вместо региональной недели, которая подразумевает встречу с избирателями и работу в округе, охоту… Я не могу понять», — отметил Власов.