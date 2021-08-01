Ответственность за поджоги лесов в Турции взяли на себя «Дети огня»

Организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, взяла на себя ответственность за поджоги лесных массивов в стране.

По данным yenisafak.com, эта организация связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), также признанной Анкарой экстремистской.

В заявлении «Детей огня» говорится, что они пошли на поджог лесов, «поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия уже достигло восьми, пострадали более 850 человек.

В тушении пожаров задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200, пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Напомним, в минувшую среду из-за сильной жары и ветра недалеко от курортного города Манавгат в Анталье начался крупный пожар. В четверг пожары вспыхнули еще в нескольких провинциях, включая курортные Айдын и Муглу.

На курортах Бодрум и Мармарис были эвакуированы несколько отелей. Затем пожары потушили и туристы вернулись на место отдыха.

В субботу, 31 июля, лесные пожары стали причиной эвакуации постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме. Ее пришлось провести из-за того, что огонь добрался до квартала Ичмелер и благодаря ветру стал быстро приближаться к жилой зоне.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. Он также не исключил, что причиной пожаров стал поджог.

Позже он сообщил, что задержан подозреваемый в поджогах.

