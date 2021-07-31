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Эрдоган объявил о задержании подозреваемого в поджогах лесов в Турции

Георгий Самсонов
Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган.

© Zuma\TASS

В Турции задержан подозреваемый в поджогах лесных массивов в стране.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс- конференции в городе Мармарис.

По его словам, в связи с пожаром в Миласе был задержан один человек.

«Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса», — цитирует главу государства ТАСС.

Ранее Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. Он также не исключил, что причиной пожаров стал поджог.

В субботу, 31 июля, лесные пожары стали причиной эвакуации постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме. Ее пришлось провести из-за того, что огонь добрался до квартала Ичмелер и благодаря ветру стал быстро приближаться к жилой зоне.

Напомним, в минувшую среду из-за сильной жары и ветра недалеко от курортного города Манавгат в Анталье начался крупный пожар. В четверг пожары вспыхнули еще в нескольких провинциях, включая курортные Айдын и Муглу.

На курортах Бодрум и Мармарис были эвакуированы несколько отелей. Затем пожары потушили и туристы вернулись на место отдыха.

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