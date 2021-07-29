Лесные пожары в Турции добрались до нескольких провинций

Вслед за Манавгатом и Мармарисом, которые расположены в Анталье и Мугле соответственно, лесные пожары вспыхнули еще в ряде турецких провинций.

Как сообщает CNN Turk, возгорание лесных массивов зафиксировано в районе Бодрума в провинции Мугла и недалеко от Дидима в провинции Айдын.

Пожары также разгорелись в Адане, Кайсери и Мерсине.

Число погибших в результате пожаров достигло трех, пострадали 122 человека, информирует Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД).

На опубликованных в Сети кадрах видно, что огонь уже вплотную подступает к пляжам.

Из курортного Мармариса уже начали эвакуировать туристов, проживающих в отелях, отмечает «РЕН ТВ».

Напомним, накануне стало известно, что в Анталье возник сильный лесной пожар в районе Манавгата. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большой территории. По информации властей, один человек погиб, 62 обратились за медицинской помощью.

Как писал ранее «Ридус», Ростуризм рекомендовал российским туристам, отдыхающим на курортах Антальи, не покидать территорию отелей из-за лесных пожаров.

Между тем в Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что эвакуация российских туристов из Турции на фоне бушующих лесных пожаров не планируется. При этом в течение ночи от россиян поступали одиночные сообщения о гари, задымлении и перебоях в электроснабжении. Свою позицию консульство объяснило тем, что основные туристические объекты Антальи находятся на безопасном расстоянии от зоны лесных пожаров. Кроме того, нет информации о пострадавших россиянах.