В турецком Бодруме из-за лесного пожара эвакуированы три отеля
- 31 июля 2021, 19:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары стали причиной эвакуации постояльцев трех пятизвездочных отелей в турецком Бодруме.
Ее пришлось провести из-за того, что огонь добрался до квартала Ичмелер и благодаря ветру стал быстро приближаться к жилой зоне.
Как сообщает агентство DHA, эвакуация проведена в профилактических целях, непосредственной угрозы возгорания отелей нет.
Однако на кадрах, опубликованных в Сети, ситуация в городе выглядит удручающей. Люди с чемоданами торопятся выбраться из опасной зоны.
Среди эвакуированных находятся около 100 российских туристов, рассказал «РИА Новости» представитель генконсульства РФ в Анталье. Они временно размещены в других отелях.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. В настоящее время продолжают тушить 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке) и Османие (Кадирли).
Также сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.
Как писал «Ридус», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. Он также не исключил, что причиной пожаров стал поджог.
Напомним, в минувшую среду из-за сильной жары и ветра недалеко от курортного города Манавгат в Анталье начался крупный пожар. В четверг пожары вспыхнули еще в нескольких провинциях, включая курортные Айдын и Муглу.
На курортах Бодрум и Мармарис были эвакуированы несколько отелей. Затем пожары потушили и туристы вернулись на место отдыха.
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