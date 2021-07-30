Спасавшихся от пожара в Турции россиян вернули в наполовину сгоревший отель

Двух российских туристов, которых во время пожара временно эвакуировали из горящего отеля в турецком Мармарисе, привезли обратно.

Теперь им придется жить в наполовину сгоревшей гостинице.

«Повезли обратно в отель. Сказали, что отель сгорел только наполовину, вторая половина целая», — рассказали туристы в беседе с URA.RU.

Председатель комитета Госдумы по туризму Борис Пайкин подтвердил изданию информацию о том, что эвакуированных россиян начали заселять обратно в их отели. «Я знаю, что было временное выселение россиян из нескольких гостиниц в Мармарисе, их эвакуировали на четыре-пять часов, была эвакуация в трех-четырех гостиницах в Анталье, но сейчас всех туристов заселяют обратно», — сообщил он.

Напомним, в среду, 28 июля, стало известно, что в Анталье возник сильный лесной пожар в районе Манавгата. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большой территории.

Пожар дошел до курортного города Мармариса, где началась экстренная эвакуация туристов и сотрудников отелей.

Мэр турецкого Бодрума Ахмет Арас сообщил, что лесной пожар в районе города был локализован, после чего отдыхающие смогли вернуться в свои отели.

По сообщениям властей, из-за пожаров на юге Турции погибли как минимум четыре человека.

При этом генконсульство России в Анталье пока не собирается эвакуировать отдыхающих соотечественников с турецких курортов. В дипломатическом ведомстве отметили, что получают единичные сообщения о гари, задымлении и перебоях в электроснабжении от россиян, но причин для беспокойства пока нет.