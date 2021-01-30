Мясников рассказал о смертельной опасности БАДов

В своей программе на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности, которую таят в себе биологически активные добавки (БАД).

По его словам, некоторые из них содержат гормоны и даже запрещенные вещества.

В качестве примера Мясников привел случай с его знакомым, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но в какой-то момент почувствовал что-то неладное. Лабораторная экспертиза показала, что эти БАДы содержали мощное наркотическое вещество.

«Хорошо, что он обратил внимание. Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом», — цитирует врача «РИА Новости».

Другой знакомый рассказал Мясникову о БАДах, которые он принимал для улучшения потенции и был доволен эффектом, но жаловался на появление желтых кругов перед глазами. По результатам лабораторного анализа выяснилось, что в капсулах содержится средство от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.

Мясников обратил внимание на то, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие. В связи с этим он призвал с большой осторожностью относиться к биологически активным добавкам.

Ранее он заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. По его словам, почти 40% жителей всего мира страдают от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.



Кроме того, Мясников перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.



Он также рекомендовал тем, кто уверен в своей склонности к метеозависимости, в первую очередь научиться игнорировать «плохую» погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от «дождика за окном».