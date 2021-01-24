Мясников призвал не списывать плохое настроение на метеозависимость

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал тех, кто списывает плохое настроение на изменения погоды.

Он объяснил, что мы просто позволяем себе хандрить.

По его словам, если бывает беспричинно плохо, наступает слабость, болит голова или скачет давление, необходимо что-нибудь этому противопоставить.

«Не оставайтесь зябнуть, возьмите, упражнение какое-нибудь сделайте», — приводит «РИА Новости» его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1»

Врач отметил, что у людей есть адаптационные механизмы, которые по-разному функционируют «в зависимости от изменений наружной среды»: у кого-то ноют старые раны, кто-то может предсказывать погоду. Однако у людей, в отличие от животных, подобные механизмы проявляются значительно слабее, а, следовательно, им невозможно дать объективную оценку, считает Мясников.

Поэтому он призвал не оправдывать метеозависимостью свою склонность к хандре и лени, поскольку из-за этого начинаются проблемы со здоровьем.

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Тем, кто уверен в своей склонности к метеозависимости, стоит в первую очередь научиться игнорировать «плохую» погоду и находить занятия, помогающие отвлечься от «дождика за окном», посоветовал Мясников.

Ранее он заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. По его словам, почти 40% жителей всего мира страдают от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

Кроме того, Мясников перечислил продукты, которые помогут снизить риск развития старческой деменции до 50%, а также назвал ошибки, которые совершают люди, стремящиеся придерживаться здорового питания и отдающие предпочтение кисломолочным продуктам, кукурузным хлопьям, батончикам, напиткам для похудения, смузи и конфетам из кокоса.