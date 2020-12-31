Грунт с Луны и первый частный полет: космические успехи 2020 года

Несмотря на проблемы, возникшие во всем мире из-за пандемии коронавируса, 2020 год стал особенным в освоении космоса.

«Ридус» собрал самые яркие астрономические события уходящего года.

Первый коммерческий полет в космос

Возможно, самым ответственным космическим событием 2020 года стал полет корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли на борту стартовал с мыса Канаверал к МКС. Это произошло 30 мая 2020 года.

Американские астронавты с 2011 года не отправлялись в космос на отечественных кораблях. На орбиту их возят российские «Союзы».



Это был первый в истории космонавтики частный полет. Успешный запуск ознаменовал начало регулярных пилотируемых полетов на МКС. Компания Илона Маска SpaceX заявила, что в ближайшем будущем в космос смогут полететь обычные туристы.

Возвращение на Луну

В 2020 году лунная тематика была очень популярна в СМИ. 16 декабря китайская миссия «Чанъэ-5» успешно завершилась в Монголии, куда упала капсула с лунным грунтом внутри. Последний раз лунные образцы доставлялись на Землю в 1976 году.

Напомним, что миссия «Чанъэ-5» стартовала в конце ноября и 1 декабря отправила свой спускаемый аппарат-модуль на поверхность Луны. Там лунный аппарат с помощью бура и руки-манипулятора получил около двух килограммов лунных пород и почвы. Они были упакованы в вакуумно-герметичный контейнер, прежде чем аппарат взлетел с поверхности Луны и вернулся на орбиту к модулю.

Эта миссия была очень важна не только для всего астрономического сообщества, но и для самого Китая.

Еще ближе к Марсу

В 2020 году мы увидели, как к Красной планете направилась долгожданная миссия NASA с марсоходом «Настойчивость». Ровер стартовал 4:50 утра по восточному времени 30 июля вместе с ракетой United Launch Alliance, построенной Atlas V.

Марсоход отправился на Красную планету, чтобы найти признаки жизни, а также собрать образцы грунта, чтобы вскоре доставить их на Землю для исследований. После того как марсоход прошел через атмосферу Земли, началось его семимесячное путешествие на Марс.

Если все пойдет по плану, то ровер достигнет Марса 18 февраля 2021 года.

Помимо марсохода стоимостью 2,1 миллиарда долларов, на борту корабля находится первый в мире космический вертолет Ingenuity. У него нет научных задач, но он сможет сделать красивые панорамные снимки планеты. К тому же он станет первым летательным аппаратом на Красной планете.



Привет от «Хаябусы»!

В 2020 году мы получили не только образцы с Луны, но и грунт с далекого астероида Рюгу.

Напомним, космическая станция «Хаябуса-2» отправилась к астероиду 3 декабря 2014 года, а в конце июня 2018-го аппарат подошел к Рюгу. Несколько раз аппарат пытался спуститься к астероиду, но сталкивался с трудностями.



Например, выяснилось, что поверхность астроида сплошь покрыта валунами, из-за чего безопасность «Хаябусы-2» оказалась под угрозой.

В январе 2019 года на Рюгу были выпущены взрывные устройства, которые подняли пыль и мелкие осколки грунта с поверхности астероида. Космический аппарат смог собрать эти частицы, которые в декабре прибыли на Землю.



В капсуле находились крупные частицы грунта и камней с Рюгу. В лабораторных условиях ученые смогли обнаружить газ, который выделился из грунта. Он стал первым подобным газом, доставленным на Землю из космоса.

