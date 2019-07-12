«Мы боялись его потерять»: японцы рассказали о стыковке «Хаябуса-2» с Рюгу

Японский космический зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу. Стыковка произошла вчера, 11 июля, около 04:30 утра по Москве 11 июля.

Мы разразились аплодисментами. Посадка прошла идеально, — сообщили руководили миссии из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, к которому в конце июня прошлого года прилетела космическая станция «Хаябуса-2». Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.

Сообщение об успешной стыковке пришло в обсерваторию только сейчас, когда аппарат поднялся с астероида и возобновил связь.

Первая посадка на астероид состоялась 22 февраля 2019 года. Во время сближения с Рюгу «Хаябуса-2» выстрелила снарядом в поверхность астероида, после чего совершила забор поднявшегося грунта.

После забора грунта аппарат резко устремился вверх для того, чтобы выйти на изначальную орбиту. Также в апреле этого года космический аппарат сбросил на Рюгу 4,5 килограмма взрывчатого вещества, чтобы исследовать последствия столкновения с астероидом других небесных тел.

Фотография, сделанная во время вчерашней миссии.

Благодаря взрыву на астероиде получился небольшой кратер, из которого во время вчерашней миссии были взяты образцы пород, скрывающихся в недрах Рюгу.



По словам руководителей миссии, вторая посадка немного задержалась по срокам, так как реализация миссии усложнялась неровной поверхностью астероида. Из-за образовавшегося кратера и обломков грунта при неудачной посадке японцы могли потерять аппарат. Но все обошлось.

Во время приземления «Хаябуса-2» сделал снимки, на которых видно, что материалы, находящиеся в недрах Рюгу, отличаются от тех, что покрывают поверхность.