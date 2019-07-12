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«Мы боялись его потерять»: японцы рассказали о стыковке «Хаябуса-2» с Рюгу

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  • 12 июля 2019, 12:49
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Японский космический зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу. Стыковка произошла вчера, 11 июля,  около 04:30 утра по Москве 11 июля.

Мы разразились аплодисментами. Посадка прошла идеально, — сообщили руководили миссии из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, к которому в конце июня прошлого года прилетела космическая станция «Хаябуса-2». Почти за год работы станция сделала несколько снимков астроида, спустила на поверхность два робота-прыгуна, а также выстрелила в Рюгу, чтобы собрать частички пыли и грунта.

Сообщение об успешной стыковке пришло в обсерваторию только сейчас, когда аппарат поднялся с астероида и возобновил связь.

Первая посадка на астероид состоялась 22 февраля 2019 года. Во время сближения с Рюгу «Хаябуса-2» выстрелила снарядом в поверхность астероида, после чего совершила забор поднявшегося грунта.

После забора грунта аппарат резко устремился вверх для того, чтобы выйти на изначальную орбиту. Также в апреле этого года космический аппарат сбросил на Рюгу 4,5 килограмма взрывчатого вещества, чтобы исследовать последствия столкновения с астероидом других небесных тел.

Фотография, сделанная во время вчерашней миссии.

Фотография, сделанная во время вчерашней миссии.

Благодаря взрыву на астероиде получился небольшой кратер, из которого во время вчерашней миссии были взяты образцы пород, скрывающихся в недрах Рюгу.

По словам руководителей миссии, вторая посадка немного задержалась по срокам, так как реализация миссии усложнялась неровной поверхностью астероида. Из-за образовавшегося кратера и обломков грунта при неудачной посадке японцы могли потерять аппарат. Но все обошлось.

Во время приземления «Хаябуса-2» сделал снимки, на которых видно, что материалы, находящиеся в недрах Рюгу, отличаются от тех, что покрывают поверхность.

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