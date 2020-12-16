Японцы вскрыли капсулу «Хаябуса-2»

Японское космическое агентство (JAXA) рассказало, что привез из космоса зонд «Хаябуса-2», который изучал астероид Рюгу.

Капсула с образцами астероида Рюгу прибыла в Японию 8 декабря из Австралии, куда упала прямиком из космоса. Специалисты убедились, что капсула герметична, после чего произвели вскрытие.

Сначала руководители миссии опубликовали снимок, на котором видны частички астероидной пыли.

Фото: JAXA

Они были доставлены на Землю во внешней оболочке капсулы. А сегодня в агентстве рассказали, что находится во внутреннем отсеке.

В капсуле находились крупные частицы грунта и камней с Рюгу. В лабораторных условиях ученые смогли обнаружить газ, который выделился из грунта. Он стал первым подобным газом, доставленным на Землю из космоса.

Особое внимание мы уделяем первозданному астероидному веществу, то есть самому грунту из глубин Рюгу. Этот грунт, вероятно, не менялся на протяжении 4 миллиардов лет, что прошли с момента начала формирования Солнечной системы, — пишут руководители миссии.

Фото: JAXA

Напомним, что космическая станция «Хаябуса-2» отправилась к астероиду 3 декабря 2014 года, а в конце июня 2018 года аппарат подошел к Рюгу — одному из самых загадочных астероидов в Солнечной системе.



В сентябре 2018 года «Хаябуса-2» спустил на поверхность астероида два робота-прыгуна, на борту которых были температурные и оптические сенсоры, акселерометры, гироскопы и камеры.



В январе 2019 года на Рюгу были выпущены взрывные устройства, которые подняли пыль и мелкие осколки грунта с поверхности астероида. Космический аппарат смог собрать эти частицы, которые сейчас прибыли на Землю.

Известно, что часть образцов «Хаябуса-2» останется у JAXA. Также свои части получат NASA и другие международные организации для дополнительного исследования.