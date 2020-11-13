Марсоход «Настойчивость» приближается к Марсу
- 13 ноября 2020, 16:42
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители NASA опубликовали сообщение, в котором говорится, что марсоход Perseverance («Настойчивость») приземлится на Красную планету примерно через сто дней.
По расчетам астрономов, роверу осталось пройти 166 миллионов миль, прежде чем он окажется в кратере Джезеро. Если все пойдет по плану, то уже в феврале 2021 года марсоход приступит к своей исследовательской работе.
Шестимесячный «круиз» Perseverance только кажется таким легким. На самом деле ведется серьезная техническая работа. Мы периодически тестируем возможности космического корабля, чтобы вовремя изменить траекторию и как-то ему помочь. Также наши сотрудники продолжают изучать кратер, в котором предстоит работать марсоходу, — рассказали руководители миссии.
По планам агентства, 18 февраля в 3:43 вечера по восточному времени ровер приземлится в кратере. Если посадка будет успешной, NASA получит подтверждение примерно через 11,5 минут.
На этой неделе на марсоходе протестировали ряд систем, необходимых для успешной посадки. По заявлению инженеров, с ровером все в порядке. На следующей неделе ученые займутся проверкой приборов для изучения и сбора грунта.
В декабре команда планирует выполнить маневр коррекции траектории, используя восемь двигателей крейсерской ступени, чтобы направить корабль к Марсу. Это крайне ответственная операция, признаются инженеры, так как одно неверное движение может поставить под угрозу всю миссию.
Помимо марсохода стоимостью 2,1 миллиарда долларов, на борту корабля находится первый в мире космический вертолет Ingenuity.
Напомним, что пока у вертолета нет научных задач. Так как полет будет тестовым, ему достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. На вертолете закрепили камеру, чтобы он смог сделать панораму местности.
Если вертолету удастся подняться в воздух, он станет первым летательным аппаратом, работающим в марсианской атмосфере.
Как только Perseverance приземлится в кратере Джезеро, он присоединится ко все еще функционирующему марсоходу Curiosity. Продолжительность миссии на поверхности Красной планеты составляет по меньшей мере один марсианский год, или около 687 дней.
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